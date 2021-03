Kontroverse: Modell abseits der Metro

Wer zahlt?

Graz ist aber noch lange nicht so weit. Bevor es überhaupt zu einem Bau der Metro kommen könnte, ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung nötig. Und der größte Brocken muss ohnehin zuerst aus dem Weg geräumt werden: die Finanzierung. Laut einer Studie der Holding Graz soll die U-Bahn rund 3,3 Milliarden Euro kosten. Eine Summe, die Walter Brenner, ehemaliger Vorstand der HL-AG (die später in den ÖBB aufging; Anm.), kritisch sieht: Brenner ließ jüngst in der Kleinen Zeitung wissen, dass sich die Kosten zumindest verdoppeln könnten. Doch ob rund drei oder sechs Milliarden Euro: Die Stadt Graz kann eine so große Summe alleine nie stemmen und braucht Mittel von Bund wie Land.

Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) reagiert jedoch zurückhaltend. Vielleicht auch, weil sie „das Projekt zur Metro noch nicht im Detail“ vorgestellt bekommen habe. Sie sei zwar mit der Kommunalpolitik „in guten Gesprächen, allerdings über ein Projekt, das rasch wirkt“ und meint damit konkret neue oder verlängerte Tramlinien. „Mein Fokus liegt darauf, rasch in die Gänge zu komme, rasch Maßnahmen zu setzen“, betont Gewessler. „Das ist der Ausbau der Straßenbahn.“