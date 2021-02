Graz bekommt U-Bahn - ohne Fahrer

Bis zu 80 km/h schnell, 27 Haltestellen und - vollautomatisiert, also ohne Fahrer: Graz soll eine U-Bahn bekommen, die das System des öffentlichen Verkehrs völlig ändert - und nicht nur für die Stadt. Denn so ein System gibt es bisher in keiner österreichischen Stadt.

Bis 2030 soll die völlig unterirdisch geführte Metro-Stadtschnellbahn in Graz fertig sein. Das sind die Eckdaten: Es sind zwei Linien geplant, M1 mit 11,9 Kilomter Länge und M2 mit 13,5 Kilometern. Geplant sind 27 Haltestellen sowie 11 Umsteigepunkte zu bestehenden Straßenbahnlinien. Die Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt 36 km/h, die Höchstgeschwindigkeit 80 km/h.

Bis zu 200.000 Passagiere täglich

Die Metro soll bis zu 200.000 Passagiere pro Tag befördern können - und damit die Nutzung des öffentlichen Vekehrs um bis zu 41 Prozent steigern, hieß es am Donnerstag bei der Präsentation einer Machbarkeitsstudie. Im Gegenzug soll der Pkw-Verkehr um 12 Prozent reduziert werden.

43 Prozent der Grazer sollen binnen 600 Metern eine Metro-Haltestelle finden, die Taktung ist mit Intervallen von zweieinhalb bis vier Minuten angesetzt. auch die Zuglänge ist je nach Nachfrage variabel - von 30 Meter (220 Fahrgäste) bis 60 Meter.