Politik feilt an U-Bahn-Plänen für Graz

„Es wird nicht ohne U-Bahn gehen“, legte sich Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) bereits im Vorjahr in Interviews fest. Da hatte er sich kurz zuvor schon von einem Lieblingsprojekt trennen müssen: Die Gondel vom Bezirk Andritz bis in den Bezirk Puntigam hätte entlang der Mur eine originelle Nord-Süd-Verbindung in Graz schaffen sollen.

Keine Gondel an der Mur

Doch die Gesellschaft, die das Projekt bewertete, stufte die Gondel als unrealistisch ein. Außerdem stünden die hohen Stützen am Flussufer zu knapp an der Altstadt, als dass sie sich mit dem Status eines UNESCO-Weltkulturerbes verbinden lassen würden. Bleibt also nur noch der Weg in den Untergrund oder zumindest ein Stück weit unter die Erde, in Unterflurtrassen eventuell: Sie würden den Straßenbahnenverkehr doch erheblich beschleunigen, wenn die Gleiskörper von den Fahrbahnen für den Kfz-Verkehr getrennt sind.