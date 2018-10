In luftiger Höhe gibt es keinen Stau

100 Meter in der Höhe: So weit oben soll die Seilbahn über Linz gondeln. In Graz wäre deren Pendant zwischen den Bezirken Andritz im Norden und Puntigam im Süden nicht gar so luftig unterwegs. Aber, ob an der Donau oder an der Mur beide Seilbahnen sollen das Verkehrsproblem lösen helfen.

Verkehr meint Stau, ebenfalls da wie dort. Lösen, weil das bisherige öffentliche erdgebundene Verkehrssystem an die Grenzen seiner Kapazitäten stößt. Sowohl der Linzer Verkehrsstadtrat Markus Hein ( FPÖ) als auch der Grazer Stadtchef Siegfried Nagl ( ÖVP) würden sich von internationalen Metropolen gerne etwas abschauen: London, New York, Ankara, La Paz in Bolivien oder Medellin in Kolumbien dort befördern urbane Seilbahnsysteme wenigstens 3000 Menschen pro Stunde. Nicht als Touristen-Gag, sondern als Teil des öffentlichen Verkehrs.