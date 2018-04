Steiermark: Verkehrs-Utopien an der Mur

Der Ausweg liegt entweder hoch oben oder tief in der Erde: So schätzt Bürgermeister Siegfried Nagl, ÖVP, die Verkehrslösung der Zukunft für Graz ein eine Seilbahn entlang der Mur, ein Cable-Liner oder eine U-Bahn.

Nagl nennt dies „innovative Ideen“ und verweist darauf, dass Graz wachse: An Einwohnern, an Einpendlern und damit an täglichem Kfz-Verkehr. 325.000 Menschen sind in Graz gemeldet, dazu kommen noch 90.000 Beschäftige, die in der Stadt arbeiten, aber einpendeln. Entsprechend groß ist bereits der Anteil des Individualverkehrs: Vier Millionen Kilometer fahren alle Kfz-Lenker gemeinsam in Graz – pro Tag.