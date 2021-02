Welche Pläne Graz schon vor der U-Bahn hatte

Mini-Metro: Das Verkehrsproblem in Graz war auch schon vor Jahrzehnten evident. 1998 brachte der damalige ÖVP-Stadtparteiobmann Helmut Strobl erstmals eine U-Bahn für Graz aufs Tapet, die er Mini-Metro nannte. (In Wahlkampf dieses Jahres trat übrigens schon ein junger Innenstadtunternehmer auf die politische Bühne, Siegfried Nagl). 2001 wurde die Idee als zu teuer verworfen, wobei sie nach heutigen Grundlagen billig gewesen wäre: Kalkuliert wurde mit 43 Million Euro pro Kilometer.

Olympische Spiele: „Wir haben uns gefragt, sollen wir uns das einmal trauen?“, sinnierte Siegfried Nagl Anfang 2018, als er sein jüngstes Baby aus der Taufe hob: Olympische Spiele in Graz Winterspiele, wohlgemerkt. Aber weil es der Landeshauptstadt doch eher an geeigneten Pisten für derlei Spektakel fehlt, war Schladming mit an Bord. Und auch gleich noch sämtliche geeigneten Gemeinden in einem Radius von 250 Kilometer um Graz.

Doch der Traum von Spielen 2026 platzte, außer Stadt-ÖVP und FPÖ war kaum jemand dafür. Das Land, namentlich SPÖ-Finanzlandesrat Anton Lang, teilte knapp mit, sich Spiele nicht leisten zu können. Es gab Nadelstiche zudem der eigenen Partei des Bürgermeisters auf Landesebene, die den Stadtchef mit dem Wunsch nach einer Volksbefragung olympiareif überdribbelte. Letztlich zog das Olympische Komitee die Bewerbung zurück, offiziell musste sich der Staat Österreich um die Austragung anstellen. Der Bürgermeister ärgerte sich dann öffentlich über die „Achse der perspektivenlosen Neinsager“.