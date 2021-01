Konflikt um Videoüberwachung in Favoriten

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig ist dafür, der Bezirksvorsteher Marcus Franz (beide SPÖ) ebenfalls, auch die Wiener Polizei ist nicht abgeneigt. Am Wiener Reumannplatz könnte bald eine Anlage zur Videoüberwachung aufgebaut werden. Die Exekutive möchte das aber erst prüfen.

Grund für diese Maßnahme sind die Ausschreitungen in der Silvesternacht, dabei wurden vor allem von Migranten mehrere Geschäfte schwer beschädigt. Der Reumannplatz steht aber nicht zum ersten Mal im Fokus. Erst im November sollen sich hier radikalisierte Jugendliche formiert haben, um in der Antonskirche (wie der Reumannplatz in Wien-Favoriten) zu randalieren. Bänke wurden umgeworfen und es fielen Allahu-Akbar-Rufe.