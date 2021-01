Sicherheitsgipfel nach Silvester-Krawallen in Wien-Favoriten

Heute, Dienstag, findet um 14 Uhr das vom Wiener Polizeipräsidenten Gerhard Pürstl angekündigte Sicherheitstreffen mit Vertretern der Polizei, des Bezirks und mit Vereinen sowie Sozialarbeitern statt. Dabei soll es vor allem um den möglichen Ausbau der Videoüberwachung am Reumannplatz gehen - wie sie jetzt etwa auch schon am Praterstern zum Einsatz kommt.

Der Bezirksvorsteher von Favoriten Marcus Franz (SPÖ) hatte die Installation einer solchen Videoüberwachung gefordert. Die Polizei kündigte an, zu überprüfen, ob es nach dem Sicherheitspolizeigesetz möglich sei, eine mobile oder stationäre Videoüberwachung einzurichten. Außerdem sprach sich der Bezirksvorsteher für 200 zusätzliche Polizisten in Favoriten aus.

Radikalisierung verhindern

Bei dem Treffen wird es aber wohl auch darum gehen, wie religiöse Radikalisierung zu verhindern sei. Der Bezirksvorsteher hatte gegenüber ORF Wien-heute ein Buddy-System vorgeschlagen, bei dem sich neue Bewohner von Favoriten mit älteren Bewohnern austauschen können. Ein weiteres Problem sei, dass die Arbeit der Jugendzentren während des Lockdowns fast vollständig zum Erliegen gekommen sei.

Die Videoüberwachung und das Buddy-System seien Vorschläge, die der Bezirk einbringen wird. Man sehe aber vor allem die Polizei in der Verantwortung, heißt es am Dienstag vor dem Treffen aus dem Büro des Bezirksvorstehers. Man werden offen in das Treffen hineingehen und hätte viele Fragen an die Polizei. Zu klären sei etwa, ob es Zusammenhänge zwischen den Angriffen auf linke Demos durch türkische Nationalisten im Juni, den Randalen in der Antonskirche und den Vorfällen zu Silvester gibt.

Erst wenn man wisse, ob möglicherweise der türkische Geheimdienst oder radikale Prediger dahinterstecken oder ob es sich einfach um frustrierte Jugendliche handelt , könne man nach Lösungen suchen, heißt es aus dem Büro des Bezirksvorstehers.

Die ÖVP forderte im Vorfeld des Gipfels mehr Gewaltprävention an den Schulen und dass "die Vorgänge rund um islamische Kindergärten in Zusammenarbeit mit dem Bund laufend und konsequent geprüft werden". ÖVP-Bezirksparteiobmann Nico Marchetti forderte zudem eine Sondersitzung des Bezirksparlaments.