Videoüberwachung in Wien-Favoriten geplant

Man dürfe daher nicht außer Acht lassen, dass sichtbare Videoüberwachung präventiv wirke: „Straftaten wird schon alleine durch die Präsenz der Videoüberwachung vorgebeugt“, sagt Marco Jammer von der Wiener Polizei.

20.000 Euro pro Kamera

Im Jahr 2013 gab es schon einmal den Trend zur großflächigen Videoüberwachung in Wien, aber auch in anderen Teilen Österreichs (siehe Zusatzbericht). Der Erfolg war aber nicht so groß wie erhofft. Vor allem die hohen Kosten sorgten für Ärger bei der Polizei: Derartige Kameras müssen sogar beheizt werden, außerdem muss Personal abgestellt werden, um die Bilder in Echtzeit zu beobachten. Eine Kamera kostete 20.000 Euro. Dazu kamen die monatlichen Betriebskosten, sie betrugen je nach Standort 1.200 bis 4.000 Euro.

Karlsplatz, Schwedenplatz oder Westbahnhof – das waren nur einige der Gegenden, die mit Kameras kontrolliert wurden. Bereits nach drei Jahren mussten die Kameras erneuert werden, deshalb prüfte die Polizei damals auch den Nutzen. Das Ergebnis: Nur jene (damals fixen Kameras) am Praterstern hatten einen messbaren Effekt. An den anderen Standorten wurde daraufhin auf Videoüberwachung verzichtet.