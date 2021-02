Kärnten wählt: Ein Stimmungstest in Corona-Zeiten

Für die 465.256 wahlberechtigten Kärntnerinnen und Kärntner geht es am Sonntag in den 132 Kommunen nur mit FFP2-Maske und eigenem Kugelschreiber zur Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl. Wenn sie nicht ohnedies bereits im Vorfeld ihre Stimme per Wahlkarte abgegeben haben. Was in Corona-Zeiten so viele taten, wie nie zuvor: 105.621 Stimmen wurden per Wahlkarte abgegeben - gut ein Viertel. Einen Vergleichswert zur Gemeinderatswahl vor sechs Jahren gibt es nicht. Bei der Landtagswahl 2018 wurden im Süden Österreichs allerdings 25.424 Wahlkarten beantragt, bei der Nationratswahl waren es 52.900.

Endergebnis am Montagnachmittag

Aufgrund der Vorliebe zur Wahlkarte wird sich am Sonntag in den größeren Städten (Klagenfurt, Villach, Spittal) die bereits seit Wochen geäußerte Befürchtung bestätigen: Wahlergebnis, bitte warten. Wahlschluss ist zwar um 16 Uhr, in einigen Gemeinden, vor allem in Oberkärnten, sogar schon früher, aber da die Wahlkarten erst nach dem Auszählen der persönlich abgegeben Stimmen geöffnet und ausgezählt werden dürfen, heißt es warten bis Montagnachmittag. Somit wird auch dann erst feststehen, ob es zu einer Stichwahl kommt (Termin: 14. März).

Wie geht die Wahl aus?

Bei der Prognose über den Ausgang der Wahl spalten sich die Meinungen. Politologen sehen Kommunalwahlen gerade in schwierigen Zeiten als Bestätigungswahlen für Amtsinhaber. Allerdings bringt Corona eine gewisse Verunsicherung mit sich. Eines steht aber fest: Die Kärnten-Wahl gilt auch über die Grenzen des Bundeslandes hinaus, als Stimmungstest in Zeiten von Corona.

Als wahrscheinlicher gilt dennoch, dass die SPÖ wohl die bestimmende Kraft in den Kommunen und im Land bleibt. Sieben der acht Bezirkshauptstädte in Kärnten hatten vor der Wahl rote Bürgermeister. Die Ausnahme bildet Feldkirchen. Hier geht Martin Treffner für die ÖVP als Favorit ins Ortschef-Rennen. Kurzerhand wurde dafür sogar "Skandal im Sperrbezirk" von der Spider Murphy Gang zur Wahlhymne "Alarm im Wahllokal" umgetextet.

SPÖ bestimmende Kraft

Bei den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen im Jahr 2015 kamen die Sozialdemokraten auf 40,23 Prozent, sie stellt 60 der 132 Bürgermeister. Die ÖVP kam auf 22,5 Prozent und 42 Bürgermeister, die FPÖ auf 17,96 Prozent und 22 Bürgermeister. Die Einheitsliste stellt zwei Bürgermeister. Grüne 5,59 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag 2015 bei 71 Prozent.

Spannend bleibt das Rennen um den Posten des Ortschefs in der Landeshauptstadt Klagenfurt und in Spittal an der Drau. In Klagenfurt tritt Christian Scheider (früher FPÖ, nun Team Kärnten) gegen seine Nachfolgerin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) an. Eine Stichwahl gilt so gut wie fix.

Ähnlich nervenaufreibend ist die Ausgangslage in der Drau-Stadt. Hier tritt Team-Kärnten-Landesparteichef Gerhard Köfer, der 16 Jahre lang Bürgermeister der Stadt war, damals aber als SPÖ-Politiker, gegen seinen Nachfolger Gerhard Pirih (SPÖ) an. Die kleinste Landtagspartei in Kärnten, das „Team Kärnten“, könnte also als Sieger aus den Wahlen hervorgehen. Angetreten wurde in sieben von 132 Gemeinden, überall mit einer Gemeinderatsliste und einem Bürgermeisterkandidaten.

Tendenziell gibt es bei diesen Gemeinderatswahlen in den größeren Städten mehr Auswahl, so stellen sich in Klagenfurt elf Listen der Wahl, in Villach acht. In acht Kommunen gibt es nur zwei Listen zur Auswahl.

Und während in den großen Kärntner Städten beim Rennen um den Ortschef bis Montag gezittert wird, können sich zehn Gemeinden bereits vor der Wahl entspannen. Hier steht der Ortschef schon fest, da es nur einen einzigen Kandidaten gibt.

Weitere spannende Details: Bei 406 Bürgermeisterkandidaten treten lediglich 43 Frauen an. Der älteste Bürgermeisterkandidat ist 79 Jahre alt, der jüngste 22Jahre. Und sollte sich der 22-jährige Maximilan Peter in St. Andrä tatsächlich durchsetzen, hätte dies Folgen für ganz Österreich: Er wäre dann der jüngste Ortschef des Landes.