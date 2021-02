Wo das Rennen um den Bürgermeistersessel in Kärnten zum Krimi wird

Am Sonntag nimmt der Wahlkampf für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl in Kärnten sein Ende. Wobei sich viele fragen dürften: Welcher Wahlkampf? Die Corona-Pandemie hat ihre Spuren hinterlassen. Die Zahl der Plakate hielt sich in Grenzen, Hausbesuche fanden kaum bis gar nicht statt.

Und auch am Wahltag selbst, wird alles anders sein. Die Mitglieder der Wahlkommissionen wurden mit Corona-Selbsttests versorgt. Der Urnengang ist nur mit FFP2-Maske und eigenem Kugelschreiber möglich. Die Zahl jener, die schon vorab mit Wahlkarte ihre Stimme abgegeben haben, ist gegenüber vergangenen Wahlen enorm gestiegen, manche Gemeinden mussten sogar Formulare nachbestellen. Aufgrund des hohen Anteils an Wahlkarten rechnet man in den größeren Städten sogar damit, dass am Sonntagabend noch keine Wahlergebnisse vorliegen werden. Erst am Montag wird also vielerorts feststehen, ob es große Änderungen in der Kommunalpolitik gibt.