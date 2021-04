Intensivmediziner fordert von Politik „weniger Trickserei“

„Keine Reservebetten“

Er stellt aber klar: „Es gibt normalerweise keine Reservebetten für Covid-Patienten.“ Die Auslastung liege auf Intensivstationen im Schnitt immer zwischen 75 und 95 Prozent. „Die Vorstellung, dass ein bestimmter Anteil von Intensivbetten einfach leer steht und darauf wartet, das Covid-19-Patienten kommen, ist falsch.“

Schlichtweg falsch seien auch die Belagszahlen, die über das AGES-Dashboard kommuniziert werden, das wiederum von den Bundesländern gespeist wird. Für Wien wurde dort etwa am Donnerstag eine Covid-Auslastung der Intensivbetten von 56,6 Prozent ausgewiesen. Das liest sich nicht sonderlich dramatisch.

„Das ist ein Wahnsinn. Das soll man runter geben“, sagt der Mediziner aus Tirol, dessen Spital in der ersten Welle das erste Haus in ganz Österreich war, das aufgrund seiner Nähe zu Ischgl an den Anschlag kam. Hasibeder sieht für den Zahlenwirrwarr und die daraus resultierenden Verunsicherung in der Bevölkerung „die Kommunikation der Politik und der großen Krankenhausträger“ verantwortlich.

Von der Politik fordert der Mediziner „weniger Trickserei und mehr Ehrlichkeit“ und ortet stattdessen „ein Schönreden“ der Situation. Aus seiner Praxis auf der Intensivstation sagt Hasibeder: „Das ist eine Erkrankung, wie ich sie noch nie zuvor gesehen habe. Wir haben Patienten, bei denen die Lunge innerhalb kürzester Zeit zerstört ist.“

In der ersten Welle sei die Sterberate der CoronaPatienten auf der Intensivstation in Zams bei 12,5 Prozent gelegen, in der zweiten bei 36 Prozent. Hasibeder geht davon aus, dass der Anstieg im Herbst – unerkannter Weise – bereits der britischen Mutation geschuldet war, die inzwischen das Geschehen bestimmt. „Damals wurde noch viel weniger sequenziert.“