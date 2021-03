Heikle Phase: NÖ stockt Intensivbetten mit Beatmung auf

Der Anstieg der Covid-Patienten auf den Intensivstation in Niederösterreich veranlasst auch die NÖ Landesgesundheitsagentur mit ihren 27 Spitälern zum Handeln. Binnen weniger Tage stieg die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen von 80 auf 116 an. Am Dienstag waren 150 Betten mit anderen Intensiv-Patienten belegt und 67 Betten insgesamt noch frei. Wegen der aktuellen Entwicklung werden vorsichtshalber jetzt die bestehenden Intensivkapazitäten mit Beatmungsgeräten aufgestockt.

„Wir analysieren jeden Tag im Krisenstab die entsprechenden Zahlen sehr genau und in Absprache mit den Gesundheitsregionen werden jetzt die bestehenden Intensivkapazitäten mit Beatmungsgeräten von 232 auf 277 aufgestockt“, sagt der Vorstand der Landesgesundheitsagentur, Konrad Kogler.

Durch das Ausschöpfen zusätzlicher Maßnahmen sei man noch in der Lage, insgesamt 320 beatmungsfähige Betten für Niederösterreich zur Verfügung zu stellen. „Aber bei weitem nicht alle für COVID-Fälle“, wie Kogler betont. Bis zu 160 dieser Betten seien durch Verunfallte oder nicht an COVID-19 erkrankte Patientinnen und Patienten belegt.