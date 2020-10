In 80 Zügen um die Welt: Ein Leben für die Eisenbahn

Herr Erhard lebt für die Eisenbahn. Immer noch sitzt bei dem 71-jährigen Pensionisten jeder Handgriff, wenn er die Leiter zur 1062er-Lok hinaufklettert. Der ehemalige Lokführer könnte sie – eine der ersten elektrischen Lokomotiven Österreichs – wohl blind fahren.

„50 Jahre ist es her, dass ich das letzte Mal in so einer Lok stand, da tut einem das Herz richtig weh“, sagt er. Sie wurde „Ente“ genannt, weil sie noch Stangen an den Rädern hatte wie eine Dampflok und deshalb „watschelte“. Seine Augen beginnen zu leuchten, Erhard schwärmt.