Weiß und schwarz: Zahnarzt und Dampflokführer

Die Liebe zur Bahn „erbte“ er über beide Großväter. Der eine war Lokomotivführer bei den Grubenbahnen der Wolsegg-Traunthaler Kohlenwerks AG und der andere war Eisenbahnfan. Mit diesem war Lidauer dauernd am Bahnhof „und so ist mir das quasi schon in die Wiege gelegt worden“, erinnert sich der Zahnarzt und Liliput-Lokführer.

Ob er nicht Lokführer werden hätte wollen, fragen wir den jetzigen Freizeit-Lokführer. „War sicher auch einmal die Überlegung da. Aber für mich das Interessante bei der Eisenbahn ist eher die nostalgische Eisenbahn, die alte Technik die Dampflokomotiv-Technik und das kann man eben nicht mehr täglich im Betrieb erleben.“

Der Weg vom Bahnfan zum dann doch Lokführer führte über einen Job als Student. Die Liliputbahn suchte einen „Chauffeur“, der Student einen Nebenerwerb. „Da hab ich ein Jahr lang mitgearbeitet und die Ausbildung gemacht, den Kesselwärterkurs beim TÜV (Technischer ÜberwachungsVerein) und so bin ich zur Dampflok gekommen.“

Weshalb er dann noch immer am Wochenende die Liliputbahn führe, beantwortet Lidauer so: „Ich bin dort hängen geblieben, weil’s einfach ein schöner Zeitausgleich ist. Ich arbeite hier in der Zahnarztordination modern, sauber, hygienisch und so weiter, alles sehr genau und präzise. Bei der Liliputbahn reist man halt 90 Jahre zurück in die Vergangenheit. Man kann mit sehr alter Technik arbeiten, es ist alles schmutzig. Es ist gröbere Arbeit, körperlich anstrengend. Es ist ein schöner Ausgleich, ein Kontrast zu dem was ich sonst mache.“