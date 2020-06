Rekord-Flut: Bangen in NÖ

„Wir liegen jetzt leicht unter der Prognose“, sagte Landesrat Stephan Pernkopf am Montag nach der Sitzung des Landeskrisenstabes. Im Zentrum der Beratungen in der Landeswarnzentrale in Tulln stand der gesamte Donauraum mit besonderem Augenmerk auf die Wachau. Nach derzeitigen Berechnungen würden wohl die Werte des Hochwassers von 2002 nicht erreicht. „Aber das sind Berechnungen. Unsere Alarmpläne bleiben auf eine 100-jährliches Hochwasser ausgerichtet und sind voll aufrecht“, versicherte Pernkopf. Bei den aktuellen Berechnungen waren die niederösterreichischen Experten übrigens weitgehend auf sich gestellt. Aufgrund technischer Probleme wurden am Montagvormittag keine Prognosewerte mehr aus Bayern gemeldet. „Wir haben also zu einfacheren Prognosemodellen gegriffen“, sagte Landeshydrologe Christian Labut Montagmittag. Nach wie vor sei man für ein 100-jährliches Hochwasser gerüstet. „Wir haben aber die berechtigte Hoffnung, dass diese Werte nicht ganz erreicht werden“, so Labut. Die Pegelhöchststände erwartete Labut bis Dienstagvormittag.

In Melk sind Teile der Altstadt bereits überflutet, ein ähnliches Bild zeigt sich in St. Valentin (Bezirk Amstetten). In den Gemeinden Granz und Marbach (Bezirk Melk) ist Zivilschutzalarm ausgelöst worden. Die Behörden forderten die Bewohner auf, ihre Häuser zu verlassen und ihre Fahrzeuge zu entfernen. Auch im Augebiet der Donau in Klosterneuburg und in der Katastralgemeinde Kritzendorf ersuchte die Feuerwehr die Bewohner, ihre Gebäude zu verlassen. Einige Bewohner weigern sich aber, berichtete der NÖ-Feuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner Montagvormittag im ORF. Als weiterhin angespannt galt am Montagnachmittag die Lage im Kremser Stadtteil Stein. Eine Evakuierung der Bewohner sei noch nicht vorgesehen, es seien jedoch entsprechende Vorbereitungsmaßnahmen getroffen worden, war auf Anfrage im Magistrat zu erfahren.

Besonders dramatisch stellt sich die Situation in den Nachbarländern Deutschland und Tschechien dar. An der Donau wurde mittlerweile ein Wasserstand von 12,20 Metern überschritten. Mehr dazu lesen Sie hier.