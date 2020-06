Hochwasser: Alarmstufe Rot für Feuerwehren

Doch die Hoffnungen, die auf dem Frühling ruhten, erfüllten sich nicht. Im Gegenteil: Der Frühling 2013 war einer der niederschlagreichsten seit 1858; zudem gab es zuletzt im Jahr 1991 so wenige Sonnenstunden wie heuer. Trotz einiger Sommertage war der Mai 2013 insgesamt gesehen auch zu kühl und lag um 0,8 Grad unter dem langjährigen Mittel.

In einigen Regionen von Salzburg, Oberösterreich, der Steiermark und in Kärnten fielen im Mai die doppelten, teils dreifachen Regenmengen. „An sechs Klimastationen in Kärnten und der Steiermark wurden sogar neue Regenrekorde für den Mai aufgestellt“, sagt Stefan Eisenbach vom Wetterdienst Ubimet. An mehr als der Hälfte der österreichischen Wetterstationen wurden 20 Regentage registriert. Vor allem im Salzburger Flachgau und im Innviertel gab es auch um 40 Prozent weniger Sonnenschein. Eisenbach: „Nur im Nordburgenland wurde das Soll an Sonnenstunden annähernd erreicht.“

So mies wie das Maiwetter sind zurzeit auch die Umsätze auf dem Grünmarkt in der Salzburger Altstadt, wo die Standler 30 bis 40 Prozent weniger verdienen. Vor allem Touristen bleiben fern, aber auch Einheimische, die nicht mit dem Regenschirm ihre Einkäufe heimschleppen wollen, sagt Nina Allerberger, die sich mit Funktionskleidung, Handschuhen und Thermo-Einlagen in den Schuhen vor Kälte, Wind und Regen schützt. Die 35-Jährige betreibt in zweiter Generation einen Obst- und Gemüsestand, auf dem sie regionale Salzburger Produkte verkauft. „Doch heuer muss ich aus dem Ausland zukaufen“, sagt Allerberger. Die Vegetation sei gleich mehrere Wochen zu spät dran, und der Hagel habe viel zerstört.

Strömender Regen prasselt auch 20 Kilometer von der Stadt Salzburg entfernt in den Mattsee, wo bei sechs Grad Außentemperatur 50 wackere Wiener HTL-Schüler ihre Schulsportwoche auf dem Segelboot und auf dem Surfbrett verbringen.

Für Bootsvermieter Hermann Steiner sind sie die Einzigen, wenngleich nicht ganz freiwilligen, Kunden der vergangenen Wochen. „Null Boote“ habe er zuletzt vermietet, sagt Steiner; dabei sei der Mai normalerweise ein umsatzstarker Monat, in dem viele Tagesausflügler von Salzburg bis Passau zum Bootfahren nach Mattsee kommen. „Das Minus kann ich auch über die Saison nicht mehr aufholen“, sagt Steiner, der zuletzt viel Geld in neue Elektroboote investiert hat. Nun hofft er zumindest auf einen Sommer (der am Samstag meteorologisch begann), der seinem Namen auch alle Ehre macht.