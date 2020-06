Kabinenschiff auf Donau in Seenot

In eine dramatische Situation geriet Mittwochnacht das imposante Kabinenkreuzfahrtschiff „ Viking Legend“ auf der Donau im Strudengau in Niederösterreich. Der 134 Meter lange Luxusliner blieb gegen 3 Uhr in der Stromenge bei Hößgang im Bezirk Amstetten „stecken“. Das Schiff hakte mit dem Heck an der Steinlände der Insel Wörth ein und verkeilte sich mit dem Bug am rechten Donauufer. Die Donau musste für einige Stunden für die Schifffahrt gesperrt werden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Die Gäste – der Liner der Schweizer Reederei „ Viking River Cruises“ ist für 134 Passagiere ausgelegt – wurden gegen 3 Uhr Früh unsanft geweckt. Der Kapitän dürfte bei der Einfahrt in die Enge zwischen Insel und Ufer die Herrschaft über das Schiff verloren haben. Mit lautem Krachen verkeilte es sich quer zur Schifffahrtslinie. Das Scharren des Metallrumpfes an der Uferböschung weckte auch Anrainer im Ort Hößgang, Gemeinde Neustadtl. „Ich glaube nicht, dass da am Schiff noch jemand weitergeschlafen hat“, erzählte ein Einheimischer.