Muren nach dem Starkregen

In Oberösterreich waren vor allem das Salzkammergut und das Innviertel von Überflutungen betroffen. Allein die Traun verzeichnete binnen zwölf Stunden einen Wasseranstieg von mehr als zwei Metern – und es regnete heftig weiter. Die Einsatzkräfte standen im Dauereinsatz. Die Enns stieg binnen kurzer Zeit stark an. In Steyr mussten am Vormittag Ennskai, Ortskai und der Untere Schiffweg gesperrt werden. Und auch der Inn drohte über die Ufer zu treten. In Schärding wurden Hochwasserwände aufgebaut. Oberhalb von 1500 Meter gab es dafür viel Neuschnee.

Im Großraum Mondsee wurde die B154 nach kleineren Felsstürzen gesperrt. Ähnlich brisant war es auf der L551 im Bezirk Kirchdorf.

Brisant auch die Lage in Teilen Salzburgs. Auf der Pleinfelder Landesstraße bei Koppl kam es zu einem Murenabgang. 300 m² Erde samt Bäumen stürzten auf die Fahrbahn. Die Straße bleibt die nächsten Tage gesperrt.

In NÖ wurde entlang der Donau der Hochwasserschutz aufgebaut. In Rossatz der Campingplatz geräumt, in Spitz die Durchgänge zum Treppelweg geschlossen.

