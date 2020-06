Unwetter: "Ich hatte wirklich Angst"

Das Unwetter vom Freitag hatte vor allem in Ostösterreich katastrophale Folgen. 304 Feuerwehren schickten allein in NÖ 4200 Freiwillige in den Einsatz. Gestern Vormittag waren noch immer 42 Wehren mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Auch in Salzburg und Oberösterreich kam es zu Verwüstungen. Straßen wurden vermurt, zahlreiche Keller wurden überflutet.

Gewitter-Warnungen bestehen für Salzburg, Kärnten, die Steiermark und das südliche Burgenland.