Was passiert, wenn ich wegen Hochwasser nicht zur Arbeit komme?

Wie ist die Rechtslage, wenn ich mich freiwillig zu Hilfsdiensten melde oder als ehrenamtlicher Mitarbeiter bei einer Hilfsorganisation tätig bin?

Wenn Sie sich freiwillig zu Hilfsdiensten melden – etwa für Aufräumarbeiten nach Hochwasser –, müssen Sie diese Abwesenheit im Vorfeld mit Ihrem Arbeitgeber abstimmen. Das kann durch Urlaub oder Zeitausgleich geregelt werden. Anders verhält es sich, wenn Sie ehrenamtlich bei einer Hilfsorganisation wie dem Roten Kreuz tätig sind: In diesem Fall dürfen Sie der Arbeit fernbleiben, wenn dies erforderlich ist, um Leib und Leben zu schützen. Eine Meldung an den Arbeitgeber ist zwingend, der Anspruch auf Entgeltfortzahlung ist jedoch nicht garantiert. In akuten Notfällen – beispielsweise bei der Rettung einer Nachbarin oder zur Abwendung unmittelbarer Gefahren – dürfen Sie auch ohne vorherige Zustimmung des Arbeitgebers der Arbeit fernbleiben. Eine nachträgliche Information an den Arbeitgeber ist in diesem Fall ausreichend.