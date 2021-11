Heute starker Schneefall am Abend, Mittwoch wird es mild

Das frühwinterliche Wetter setzt sich zu Wochenbeginn fort, vor allem in den Nordalpen von Vorarlberg über Salzburg bis in die nördliche Obersteiermark sind laut Unwetterzentrale (UWZ) einige Zentimeter Neuschnee in Sicht. Am Mittwoch gelangt dann vorübergehend milde Luft ins Land.

Mitteleuropa liegt unter anhaltendem Tiefdruckeinfluss und über dem Atlantik gelangen auch zu Wochenbeginn kühle Luftmassen arktischen Ursprungs ins Land. Vor allem in den Nordalpen muss man weiterhin mit winterlichen Bedingungen rechnen. Speziell am Dienstag kommen dabei im Nordalpenbereich zwischen Arlberg und Hochschwabgebiet große Neuschneemengen zusammen. Im Donauraum setzt sich mit stark bis stürmisch auffrischendem Westwind hingegen allmählich mildere Luft durch. Nach einem milden Mittwoch geht es in der zweiten Wochenhälfte mit den Temperaturen tendenziell wieder bergab.

Starker Schneefall am Dienstagabend

An der Alpennordseite ziehen von Dienstagfrüh weg Schneeschauer durch und in der zweiten Tageshälfte wird der Schneefall hier wieder häufiger. Am Abend schneit es in den Nordalpen anhaltend und intensiv. In den klassischen Staulagen sind 15 bis 30, auf den Bergen wie im Dachsteingebiet auch 50 cm Neuschnee in Sicht.

Die Schneefallgrenze stiegt von tiefen Lagen allmählich gegen 500 Meter an und der Westwind weht zunehmend kräftig, am Alpenostrand ab den Abendstunden auch stürmisch. In der Nacht zeichnen sich vom Mostviertel bis ins Wiener Becken lokal schwere Sturmböen ab. Ruhiger mit sonnigen Auflockerungen bleibt es nur im äußersten Süden und Südosten. Dazu gibt es -1 bis +5 Grad.