Basis der Schneedecke verheißt heiklen Skitouren-Winter

Gut ein halber Meter Neuschnee ist am Wochenende in den Bergen entlang des Alpenhauptkamms gefallen – im Süden wie im Norden. Und in den kommenden Tagen wird es noch weiteren Nachschub geben.

„Es ist eindeutig, dass der Winter begonnen hat“, sagt Rudi Mair, Leiter des Tiroler Lawinenwarndienstes, der am heutigen Dienstag um 17 Uhr seinen ersten Bericht für diese Saison veröffentlicht.

"Verheißt nichts Gutes"

Die Zahl jener, die sich diese Einschätzungen der Profis zu Gemüte führen sollten, wächst von Jahr zu Jahr. „Das Skitourengehen ist ein Boomsport, bei dem kein Ende absehbar ist. Es sind inzwischen unglaublich viele Leute abseits der Pisten unterwegs“, sagt Mair.

Wie groß die potenzielle Gefahr von Lawinenabgängen ist, spiegelt sich jeden Winter schon zum Start der Saison im Aufbau der Schneedecke wieder. Der verheißt heuer nichts Gutes. „Das Fundament ist recht locker und störanfällig“, sagt der Lawinenexperte.