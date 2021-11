Erster Schnee: Der Winter-Knigge für Wien

Was ist das weiße, kalte Zeug, das da vom Himmel fällt? Völlig überraschend bedeckt das Naturphänomen Schnee die Straßen der Stadt. Und das im Winter! Doch keine Sorge: Der KURIER hat auch bei solch unvorhergesehenen Ereignissen den Überblick, wie Sie am sichersten das winterliche Wien durchqueren können.

Für alle Radler lohnt sich etwa ein Blick auf die Seite fahrradwien.at der Mobilitätsagentur. Beim Lesen wird allerdings schnell klar, dass man den Wienern tatsächlich nicht die größte Kompetenz in Sachen Winter zugesteht. Es findet sich etwa der ratsame Tipp: „Mütze und Handschuhe schützen vor den kalten Temperaturen und spenden Wärme.“ Aha!

Liest man weiter, wird es allerdings auch für Kälte-Profis lehrreicher. Bei rutschiger Fahrbahn sorgt es für mehr Sicherheit, den Reifendruck etwas zu senken und den Sattel ein wenig tiefer zu stellen.

So vorbereitet lässt es sich gut radeln – und das am besten auf geräumten Straßen. Unter wien.gv.at/verkehr/radfahren/ findet sich deshalb eine Karte mit all jenen Radwegen, auf denen der Winterdienst unterwegs ist.