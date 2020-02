Gründer des GTI-Treffen: "Es ging nur mehr ums Gasgeben"

Wann haben Sie begonnen, über den Klimaaspekt nachzudenken?

Meine Tochter hat mich einmal aus heiterem Himmel gefragt: "Papa, was willst du eigentlich noch verändern?" Irgendwann wurde mir klar, dass ich das Treffen wie ein guten Freund verabschieden muss. Es ist in seiner Form nicht mehr zeitgemäß. Also Abschied mit der Hoffnung auf Wiedersehen in neuer Gestalt. Wenn Jugendliche für das Klima auf die Straße gehen, kann ich da nicht untätig zusehen. Wir als Gesellschaft dürfen aber ja nicht den Fehler machen, den Klimaaspekt nur auf den Verbrennungsmotor runter zu kürzen. Bevor man beim Diesel ansetzt, wäre es ratsam, einmal über eine Besteuerung von Kerosin nachzudenken, Kreuzfahrten die mit Schweröl die Natur belasten teurer machen oder gar verbieten. Ganz zu schweigen, dass wir in einer katastrophalen Wegwerfgesellschaft leben.

Hat das Treffen Zukunft ?

Nur wenn es zu seinen Ursprüngen zurückkehrt. Da kommt es auch nicht darauf an, mit welchem Auto man kommt. Freundschaft braucht keinen Verbrennungsmotor. Zu diesem Umdenken ist die junge Generation im Stande. Davon bin ich überzeugt.