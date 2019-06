Wörtherseetreffen: Wie die GTI-Fahrer gesittet wurden

GTI-Fahrer sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren. Was zunächst ernüchternd klingt, freute Polizei, Anrainer und wohl auch Teilnehmer des am Samstag zu Ende gegangenen Wörtherseetreffens der Benzinbrüder und -schwestern. Die Exekutive zog am Sonntag sehr zufrieden Bilanz.

„Standen noch vor rund 10 Jahren Ausschreitungen und Strafrechtsdelikte im polizeilichen Fokus, so hat sich das Verhalten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer grundlegend verändert“, schrieb die Landespolizeidirektion Kärnten in einer Aussendung. Während der gesamten vier Tage des Treffens in Reifnitz gab es keine einzige Anzeige eines strafrechtlich relevanten Delikts.

Vor zehn Jahren waren es dagegen noch rund 90 Strafrechtsdelikte, insbesondere Körperverletzungen, Sachbeschädigungen und Diebstähle. Auch die Zahl der Führerscheinabnahmen ging stark zurück. Gab es 2009 noch deren 41, waren es heuer nur zwei. „Nach 37 Jahren haben wir heuer zum ersten Mal keine Anrainerbeschwerden“, sagt Veranstalter Thomas Semmler zum KURIER.