Neues Image für das GTI-Treffen

„ Gummi, Gummi“ bleibt. Oder vielmehr: Muss bleiben. „Wir haben gedacht, das kann ruhig weg“, sagt Frederic Rauter schmunzelnd. „Aber man kann sich irren.“ Bei einer Abstimmung via Facebook votierten die Anhänger des GTI-Treffens deutlich für den „ Gummi, Gummi“-Platz in Reifnitz am Wörthersee.

Es wird dort also weiterhin qualmen, wenn die Reifen am Asphalt durchdrehen. Dennoch versucht das Team um Rauter, das in die Jahre und teilweise in Verruf gekommene Treffen neu aufzustellen. Erstmals seit 1982 hat die Gemeinde die Organisation der eigentlich als „Wörtherseetreffen“ bezeichneten Veranstaltung aus der Hand gegeben und die Eventagentur „Semtainment“ mit der Durchführung beauftragt. „Wir möchten es wieder cooler machen, interessanter“, beschreibt Projektleiter Rauter die Ziele.

So interessant, dass die Autofans wieder zum eigentlichen Treffen kommen und die Vor- und Nachtreffen links liegen lassen. Diese über soziale Medien organisierten Zusammenkünfte nahmen in den vergangenen zehn Jahren überhand und verärgerten Anrainer wie Gemeindepolitiker gleichermaßen, dehnten sie sich doch zeitlich wie räumlich gewaltig aus. Sogar bis Villach erstrecken sich die GTI-Vor- und Nachtreffen bereits. Sie halten auch konsequent die Polizei auf Trab, die 2018 wegen diverser Vor- und Nachwehen rund 7.400 Überstunden einlegen musste.