Erfinder des GTI-Treffens: "Es war gut, lassen wir`s gut sein"

Der Grund ist für Neuwirth ein einfacher. Er sieht es als seine Pflicht an, klimatische ebenso wie gesellschaftliche Veränderungen ins (GTI)-Treffen zu führen. Und das aktiv: nicht nur Worte, sondern auch Taten sind sein Anliegen.

"Wenn sich Millionen Jugendliche auf den Straßen für ihre Zukunft einsetzen, möchte ich nicht untätig beiseite stehen," so Neuwirth. Der GTI-Guru sieht es als seine Pflicht, das GTI Treffen in ein neues Zeitalter zu führen - weg vom Verbrennungsmotor, hin zu was Neuem.

Esprit statt Sprit

Das Treffen habe sich laut Neuwirth generell geändert. Anfang der 80iger hatte das Treffen noch einen anderen Stil. "GTIler" wurden mit Lacoste-Hemden und Ray-Ban-Brillen gesichtet. Anders als heute: "Heute ist zweitrangig, mit welchem Auto du anreist. Es ist ein Jugendtreffen geworden," so Neuwirth

Die Vision geht für Neuwirth dahin. "Der Verbrennungsmotor ist out - es geht langsam aber sicher in Richtung Elektro-Auto."