Kärnten: Touristiker wollen GTIs ausbremsen

1666 Anzeigen hagelte es heuer bei den diversen GTI-Treffen rund um den Wörther- und Faaker See, 7362 GTI-Überstunden schoben Polizisten, die aus allen Bundesländern herbeieilen müssen. Nachdem das Land Kärnten die Boliden mit einer Gesetzesnovelle stilllegen will, wenden sich nun auch Touristiker gegen die diversen Vor- und Nachtreffen, weil die lärmende Community ruhesuchende Gäste stört.

Rund 8000 PS-Fans werden heute, Sonntag, in Kärnten am letzten Tag des ersten GTI-Nachtreffens 2018 erwartet. Die Polizei versucht ihnen mit 100 Beamten zu begegnen. Aber das Meeting ist inoffiziell, unorganisiert und die Fahrer sind trickreich. Sie brausen im Tross um die Seen, geben im Schutz der Gemeinschaft Gummi oder sorgen für knallende Fehlzündungen. Laut Kraftfahrzeuggesetz sind die Behörden verpflichtet, das lärmende Auto aus dem Pulk herauszufiltern, was kaum gelingt. Daher wird das Verkehrsministerium in Wien eine Resolution der Kärntner Landesregierung erhalten. Die ersucht um eine Gesetzesnovelle, um künftig den ganzen GTI-Konvoi stoppen, allen Beteiligten für 48 Stunden die Kennzeichen entziehen und dann den Schuldigen herausfiltern zu können.