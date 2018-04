GTI-Wahnsinn: Erzürnte Bürger sperren Straßen

Studie: Vortreffen gefährden Gesundheit

Seit Jahren beklagen Anrainer rund um den Wörther- und Faaker See, dass es bei den unzähligen Vor- und Nachtreffen der GTI-Fans zu untragbaren Lärmbelästigungen kommt. Ein Gutachten, das sich mit dieser Problematik auseinandersetzt, unterstreicht jetzt diese Behauptung.

Im Auftrag der Bürgerinitiative „Pro Selpritsch“ hat das Sachverständigenbüro SV Gutsche im Vorjahr im Zeitraum von 18. bis 21. Mai (2017 fand das Haupttreffen erst von 24. bis 27. Mai statt) an zwei Stationen Lärmmessungen durchgeführt: an der Keutschacher Straße 31 in Unterjeserz bei Velden und an der Unterjeserzer Straße 4. An der ersten Messstation wurden Pegelspitzen bis zu 83 Dezibel festgestellt, an der zweiten bis zu 67 Dezibel (dB). Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gibt als Grenzwert für einen Dauerschallpegel 55 Dezibel an; dieser wurde im Untersuchungszeitraum am ersten Messpunkt im Schnitt 25 Mal pro Stunde überschritten, am zweiten 20 Mal.

„Pro Selpritsch“ hat die Studie der AGU (Ärztinnen und Ärzte für eine gesunde Umwelt) mit Sitz in Wien zukommen lassen, die eine umweltmedizinische Stellungnahme ausgearbeitet und diese am 14. Dezember 2017 an die Landessanitätsdirektion Kärnten geschickt hat. Darin heißt es einführend, dass diese Werte „keine normalen Werte darstellen und sicherlich durch das GTI-Vortreffen beeinflusst sind“.

Zu den gesundheitlichen Aspekten halten die Umweltmediziner Hans-Peter Hutter und Peter Wallner fest: „Jedenfalls ist in diesem Pegelbereich das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen ... deutlich erhöht. Ab 55 dB wird die Situation als bedenklich eingestuft. Für die Nachtzeit werden daher seitens der WHO Werte zwischen 40 und 45 dB (Im Freien) empfohlen.“ Die Experten geben auch zu bedenken, dass die Lärmbelastung in der wärmeren Jahreszeit stattfindet, in der Fenster länger offen gehalten werden.

Maßnahmen gefordertAbschließend sprechen die Mediziner von einer „erheblichen Beeinträchtigung des Wohlbefindens und – auf längere Sicht gesehen – auch der Gesundheit der AnrainerInnen. Aus lärmmedizinischer Sicht sind daher dringend entsprechende Maßnahmen zur Reduktion der Belastung zu ergreifen.“

Mit dieser ans Land gerichteten Stellungnahme wird sich folglich auch die am Donnerstag angelobte neue Kärntner Umweltlandesrätin Sara Schaar (SPÖ) befassen müssen.