GTI zwischen Wirbel und Wickeltisch

„Geile Party, gestern“, sagt ein Bursche Anfang 20 zu seinem Freund. Beide sind am Freitagvormittag von der offenbar feucht-fröhlichen Feier noch ein wenig gezeichnet und prosten sich mit einem Energydrink aus der Dose zu, während sie auf ihren mitgebrachten Klappsesseln am Straßenrand in Reifnitz sitzen. Dort löst sich parallel zu den Erinnerungen an die vergangene Nacht der Nebel am Wörthersee auf. Ein GTI nach dem anderen rollt vorbei. Wie an jedem Tag des Haupttreffens in den vergangenen 37 Jahren.

Und doch ist nichts wie früher. Wo sich einst Hochprozentiges stapelte, wurden die Ausschank-Stationen von der Gemeinde Maria Wörth limitiert. Und zwar so, dass Exzesse sachte eingedämmt werden, ohne Partytiger zu vergrämen. Gummi-Gummi-Aktionen gibt es nach wie vor, aber am eigens angelegten Platz. Und das Publikum? War einst jung und ist nun durchmischt: vom campenden Kiebitz, der samt Flamme per Zug anreist und sich seine Bierdose im Supermarkt kauft, bis zum Neureichen, der mit Gattin im edlen Schlosshotel Velden residiert und mit dem Motorboot nach Reifnitz braust, ist alles da.