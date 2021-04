Gewalt in der Haft: Hinter Gittern will keiner Opfer sein

Die langen Einschlusszeiten in den Hafträumen verschärften die Situation. Der „Nachtdienst-Betrieb“ in den Justizanstalten beginnt um 15 Uhr. Wer keine Beschäftigung hat, sitzt 155 von 168 Wochenstunden in der Zelle.

„Nicht einmal diese Minimumbewegung im Freien eine Stunde, auf die kannst du auch nicht pochen. Die passiert in der Regel, aber wenn es regnet...“

In modernen Justizanstalten – wie etwa Korneuburg – berichten Häftlinge deutlich seltener von Übergriffen. In alten Anstalten ist die Unzufriedenheit deutlich höher. So hat etwa nur jeder zehnte Befragte die Möglichkeit, im Haftraum zu duschen. In vielen Anstalten ist das Duschen reglementiert.

„Im Sommer bei 40 Grad. Wie stickig, wie schwitzig, wie pickig man ist. Und wenn man da zweimal in der Woche duschen geht, viele nehmen das als menschenunwürdig auf.“

Besonders unter jugendlichen Häftlingen ist Gewalt ein Dauerthema. „Oft sind sie Täter und Opfer gleichzeitig“, sagt Hofinger. Doch als Opfer wollen sie sich nicht sehen. Schon gar nicht, wenn es um sexuelle Übergriffe geht. „Speziell bei diesem Thema wurde uns sehr viel nicht erzählt. Viele Jugendliche haben gelacht, als wir sie danach gefragt haben. Sexuelle Gewalt, das passiert ihnen angeblich nicht.“

Opfer ist niemand freiwillig. Die Scham ist groß.„Das ist eine der Niederlagen meines Lebens, das ist schon hart für einen Mann. Überhaupt, wenn du dich auch über deine körperliche Stärke und Präsenz definierst und auf einmal landest du in einer Situation, wo du umzingelt bist von vier so Eierschädeln.“