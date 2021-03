26 Infizierte: Cluster in Justizanstalt Stein weitet sich aus

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Vor nicht einmal zwei Wochen war noch die Rede von 16 Corona-Infizierten in der Justizanstalt Stein. Doch mittlerweile hat sich laut Berichten von der Tageszeitung Heute der Cluster ausgeweitet. 36 Häftlinge haben sich bereits mit dem Virus infiziert.

Bereits genesen

Am Montag gab es allerdings neue Zahlen aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ). Dort heißt es, es sind derzeit 26 infizierte Häftlinge.