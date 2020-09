„Jössas, Josefstadt!“: Die vier großen Häfn-Baustellen

Den Maßstäben eines modernen Strafvollzugs entspricht das Haus längst nicht mehr. Aktuell gibt es in der Josefstadt unter anderem 30 Quadratmeter große Großraumzellen für zehn Personen. Doch das ist – auch – den baulichen Verhältnissen geschuldet. „Dass kleine Einheiten sicher konstruktiver sind als ein Betonbau mitten in der Stadt – das wissen wir alle“, sagt Schipper. Die Juristin hat langjährige Erfahrung im Strafvollzug. Sie leitete unter anderem schon die Justizanstalten Feldkirch, Wien-Simmering und Wien-Favoriten. Doch die Josefstadt hat eigene Dimensionen. Auch, was die Probleme betrifft.

„Jeder sagt: Jössas, die Josefstadt!“, weiß Schipper selbst. „Dieser Stempel, den man jemandem oder einem Haus aufdrückt, der ist ja nur eine Wahrnehmung. Die wichtige Frage ist: Was passiert hinter den Kulissen?“ Und da habe sie das große Engagement der Mitarbeiter und eine hohe Flexibilität gesehen. „Das hier ist ein krisenerprobtes Haus. Für mich war die Josefstadt kein Schreckgespenst.“