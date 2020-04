Problem-Häfn Josefstadt sucht neuen Chef

Mitten in Wien liegt Österreichs größtes Gefängnis. Es ist zugleich das wohl am schwierigsten zu führende. Die Justizanstalt Josefstadt wurde zwölfeinhalb Jahre von Helene Pigl mit ruhiger Hand geleitet. Im Mai geht sie in Pension. Das stellt das Justizministerium vor eine schwierige Aufgabe: Wie der KURIER erfuhr, haben sich für die Position nur zwei Bewerber gemeldet.

Woran liegt’s?