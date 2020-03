Gefängnisse: "Muss achten, dass die Situation nicht überkocht“

Die einzige Möglichkeit, um mit der Außenwelt Kontakt zu halten, sind Festnetztelefone. In der aktuellen Situation wurden die Telefon-Zeiten ausgedehnt. Doch es gibt zu wenig Apparate. Nun sollen (nicht Internet-fähige) Handys angeschafft werden.

„Es gibt schon einige, denen es psychisch nicht sehr gut geht. Man muss darauf achten, dass die Situation nicht überkocht“, sagt die evangelische Pfarrerin und Gefängnisseelsorgerin Daniela Schwimbersky. In der Justizanstalt Wien-Simmering war sie seit Wochen nicht mehr, in die Justizanstalt Wien-Josefstadt kann sie nur noch in Ausnahmefällen. Und auch dann nur nach Fiebermessung und Desinfektion. „Die Insassen reagieren unterschiedlich. Einige haben eine gewisse Panik. Andere sehen das ganz locker und sagen: ,Jetzt geht es euch da draußen so wie uns.’“

Um den Kontakt zu den Angehörigen halten zu können, würden Briefmarken verteilt werden, schildert sie. Weil persönliche Seelsorge in manchen Anstalten nicht mehr möglich ist, weiche man auf Alternativen aus. Mit zwei Anstalten steht die Pfarrerin per Mail in Kontakt.

Auch Markus Vormayr, katholischer Gefängnisseelsorger für Asten und Linz soll demnächst per Telefon seine Dienste anbieten können. Was er beobachtet: „Die Insassen sind ihrer Freiheit schon beraubt worden. Wir draußen sind es nicht gewöhnt. Für die Leute drinnen ist das kein großes Thema.“ Michaela Reibenwein