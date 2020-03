In der Krise wird die Obdachlosigkeit sichtbarer

Wegen der Coronakrise wurden in Wien zehn der 13 Nacht-Notquartiere auf Ganztagesbetrieb umgerüstet. Das soll auch Obdachlosen ermöglichen, drinnen zu bleiben, soziale Kontakte und damit das Ansteckungsrisiko zu reduzieren.

Notschlafplätze bis August

Weil nicht davon auszugehen ist, dass die Krise bald vorbei ist, verlängert die Stadt nun das Winterpaket – also die Bereitstellung von Notschlafquartieren für Obdachlose über den Winter. Und zwar um drei Monate bis Anfang August.

Der Fonds Soziales Wien (FSW), der die Versorgung von obdach- und wohnungslosen Menschen in Wien verwaltet, prüft derzeit gemeinsam mit den Hilfsorganisationen, welche Standorte in Frage kommen. „Diese Maßnahme wird vielen Menschen, die wenig Rückzugsmöglichkeiten haben, den Alltag erleichtern“, sagt Sozial-Stadtrat Peter Hacker ( SPÖ).

Aktuell sind die 938 Plätze in den Notquartieren laut FSW zu 95 Prozent ausgelastet. In vielen Tageszentren wurde der Betrieb umgestellt (weil weniger Menschen gleichzeitig anwesend sein sollen), in der Gruft kochen statt der Freiwilligen und Klienten nur noch Mitarbeiter der Caritas. Man will Sozialkontakte reduzieren, wo es geht.