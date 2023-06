Tote und Verletzte: Die Gasexplosionen der vergangenen Jahre

Immer wieder gibt es bei Gasexplosionen Verletzte und auch Todesopfer. In Ansfelden in Oberösterreich kam es am Dienstagabend im Zuge einer Tiefenbohrung zu einer Gasexplosion. Aktuell ist von einem Verletzten die Rede, 65 Gebäude mussten in der Nacht evakuiert werden.

➤ Mehr dazu hier: Gasexplosion nach Tiefenbohrung in OÖ: 65 Häuser im Sperrgebiet

In der jüngeren Vergangenheit kam es zu einigen ähnlichen Fällen - ein Überblick.