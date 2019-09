Explosion in Tirol: Leiche von vermisster Frau entdeckt

Zu der Explosion war es gegen 11.20 Uhr gekommen. Kurz darauf stand bereits das gesamte Gebäude in Vollbrand. Elf Personen wurden verletzt, eine davon schwer. In Lebensgefahr befand sich niemand. Die Verletzten wurden in die Innsbrucker Klinik und in das Krankenhaus Hall in Tirol eingeliefert.

Sie waren zum Zeitpunkt der Explosion zum Teil in und vor dem bei dem Unglück völlig zerstörten Supermarkt.