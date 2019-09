91-Jährige nach Explosion in St. Jodok vermisst

Neun Menschen wurden bei der Detonation mittelschwer verletzt. „Sie haben sich zum Teil im Supermarkt, aber auch auf der Straße befunden“, sagt Kreutz. In einer benachbarten Bankfiliale ist die Scheibe der Eingangstür zerborsten. Eine Angestellte erlitt ein Knalltrauma.

Die neun Verletzten wurden in die Innsbrucker Klinik und in das Krankenhaus Hall in Tirol gebracht. Keiner von ihnen musste jedoch in den Schockraum eingeliefert werden, hieß es von Seiten der Rettung. Sie hatten noch Glück im Unglück.