Gasexplosionen der vergangenen Jahre

Den Wienern ist wohl vor allem die Gasexplosion am 26. April 2014 in Erinnerung geblieben. In einem Wohnhaus in Wien Rudolfsheim-Fünfhaus manipulierte ein 19-Jähriger einen Gasherd, was zur Explosion führte. Das Wohnhaus stürzte in der Folge ein. Der 19-Jährige wurde getötet, 13 weitere Personen wurden verletzt.