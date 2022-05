Gas-Tank in Kremser Chemieunternehmen explodiert

In der Halle eines Chemieunternehmens in Krems hat sich am Donnerstagnachmittag eine Explosion ereignet. Nach Angaben von Bezirksfeuerwehrkommandant Martin Boyer befanden sich zwei Personen in dem Gebäude. Eine davon sei gefunden und dem Rettungsdienst übergeben worden. Die Suche nach dem zweiten Betroffenen war zunächst noch im Gange. Die Halle wurde stark beschädigt und lag in Trümmern.

„Das halbe Gebäude wurde weggerissen“, sagte Boyer zur APA. Die Explosion war in Krems weithin wahrgenommen worden.

