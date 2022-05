Dieser Umsatnd sorgt bei der Kremser Volkspartei für viel Kritik: "Die Symbole der Sowjetunion zu zelebrieren, während Russland einen Angriffskrieg in der Ukraine mit unendlichem Leid für die Menschen durchführt, ist eine Schande für Krems, weil diese Partei der SPÖ im Gemeinderat verlässlich die Mehrheit sichert", ärgert sich Vizebürgermeister Martin Sedelmaier. Er sieht in der Flagge eine "Verharmlosung des Angriffskrieges Russlands und einen Affront gegenüber der kriegsleidenden ukrainischen Bevölkerung".

Traditionsfahne der KPÖ

Anschuldigungen, die bei den Kommunisten lediglich für Kopfschütteln sorgen. Bei dieser Fahne handele es sich um die Traditionsfahne der KPÖ, die lediglich Ähnlichkeit zu jener der Sowjetunion aufweise. "Unsere Fahne hängt seit 40 Jahren immer am 1. Mai hier draußen", stellt KLS-Gemeinderat Nikolaus Lackner klar.

Am Staatsfeiertag würde man doch nicht die Fahne einer "längst untergegangenen Nation, wie der Sowjetunion" hissen, so Lackner. "Was unsere Traditionsfahne mit dem Angriffskrieg in der Ukraine zu tun hat, muss mir erst jemand erklären. Vor allem hängt im Zentrum sogar die Friedensfahne", hieß es von den Kommunisten.

