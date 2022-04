Wohnungskostenzuschuss im Kremser Gemeinderat beschlossen

700 Kremser Haushalte sind es insgesamt, die einen Wohnungskostenzuschuss bekommen. Die einmalige Zahlung in der Höhe von 100 Euro wurde einstimmig in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch beschlossen.

Ă–VP stimmte gegen Resolution

Einig war man sich auch bei den Straßenbauarbeiten am Mitterweg. Die Kosten werden sich dort auf rund 112.000 Euro belaufen. Der Beitritt zur Leader-Region Wachau-Dunkelsteinerwald der künftigen Förderperiode 2023-2027 wurde mit einem Kostenbeitrag von 53.267 Euro ebenso beschlossen.

Weiter wurde eine Resolution zur Reaktivierung der Donauuferbahn zwischen Krems und Linz sowie St. Valentin erteilt. Nur die Ă–VP stimmte dagegen.

Alle Nachrichten aus Krems und der Wachau jeden Freitag im Postfach mit dem KURIER Krems-Newsletter: