Bargeld gestohlen: Wieder Einbruch in Kremser Bildungseinrichtung

Die Einbruchsserie in Kremser Bildungseinrichtungen reißt nicht ab. Nachdem bereits das BRG Ringstraße, sowie das Borg Heinemannstraße und ein Schulzentrum in Stein Opfer von Bargeld-Dieben wurden, traf es nun das BRG Kremszeile.

In der Nacht auf Ostermontag stiegen Unbekannte in das Schulgebäude ein. "Ihr erster Weg führte sie in die Schulwartskanzlei, wo die Tür aufgebrochen und ein Zentralschlüssel entwendet wurde", so die Polizei. Aus verschiedenen Räumen ließen die Einbrecher aber lediglich einen höheren Bargeld-Betrag mitgehen. Laptops und ähnliche Wertgegenstände wurden zurückgelassen.

Keine Einbruchsspuren

Wie die Täter in das Schulgebäude gelangten ist derzeit noch unklar. Weder an Fenstern noch an Türen wurden Einbruchsspuren festgestellt. Am Tatort selbst seien aber Spuren verschiedenster Art genommen worden, die momentan ausgewertet werden, heißt es von den Ermittlern.

