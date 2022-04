Greenpeace-Aktivisten trainierten an Staumauer in Ottenstein

Greenpeace-Aktivisten haben die Staumauer des EVN Kraftwerks Ottenstein im Waldviertel als Trainingsmöglichkeit genutzt. In mehr als 60 Metern Höhe wurde an dem durchaus ungewöhnlichen Ort nach Angaben vom Samstag sportlich zu Werke gegangen. Gehisst wurde dabei am Karfreitag auch ein gut sichtbares Transparent mit dem Slogan "Du sollst nicht zerstören deines nächsten Klima".