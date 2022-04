So funktioniert Inklusion am Arbeitsplatz

Die bisherigen Erfolge würden zeigen, so Eichtinger, dass das Land in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern gut aufgestellt sei – belegbar durch den Rückgang der Arbeitslosigkeit von behinderten Menschen. Gerade die Arbeitskräfteüberlassung habe sich bewährt – so werden die Mitarbeiter bei der Menschen und Arbeit GmbH des Landes angestellt und den Betrieben vorerst befristet überlassen. Das gebe Betrieben Sicherheit – falls die Zusammenarbeit nicht wie geplant funktioniere.

Aus dem Dialog zwischen Wirtschaftskammer-Obmann Martin Fürndraht und Christoph Täubel von der Arbeiterkammer kristallisierte sich heraus, dass es viele potenzielle Arbeitgeber für behinderte Menschen gebe, diese aber noch gezielter gesucht und angesprochen werden sollten. Etwa von Unternehmern mit positiven Erfahrungen bei der Beschäftigung behinderter Menschen.

Unterstützung gibt es von der Arbeiterkammer. Das MAG-Modell sei eine gute Möglichkeit, in den Arbeitsprozess zu kommen, so Täubel, der Unternehmern auch die Angst davor nimmt, dass behinderte Menschen aufgrund des Kündigungsschutzes unkündbar wären. Seitens der Wirtschaftskammer sieht Fürndraht jetzt, wo am Arbeitsmarkt Mitarbeiter gefragt sind wie schon lange nicht, auch behinderte Menschen als attraktive Arbeitskräfte wahrgenommen werden können. Wichtig sei, da waren sich alle einig, dass vorab genau ausgelotet werde, wer auf welchen Arbeitsplatz vermittelt werde. „Dass das gut funktioniert, zeigen die Erfolgsquoten“, resümierte Eichinger, der auch den Wunsch nach größtmöglicher Flexibilität auch für Dienstgeber, die Mitarbeiter der MAG übernehmen, mit nach St. Pölten nahm.