Mutter verschwunden: Erste Seeadler-Brut in Wachau gescheitert

Für Ornithologin Karin Donnerbaum aus Aggsbach grenzte es vor rund einem Jahr an eine Sensation, als sie erstmals auf ein Seeadler-Paar in der Wachau aufmerksam wurde. Fast täglich begleitete sie die majestätischen Greifvögel zwischen Melk und Spitz. Noch größer sei laut der Forschungsgemeinschaft Lanius die Freude gewesen, als die Tiere dann im vergangenen Dezember begannen einen Kunsthorst auszubauen. "Die Chance auf eine erste Seeadlerbrut, nach vermutlich 150 Jahren, waren dadurch enorm gestiegen", so die Forscher in einer Aussendung.

Küken verstarben, Seeadler-Männchen ist auch weg

Am 26. März war es dann tatsächlich soweit und zwei Küken schlüpften in Schönbühel-Aggsbach. Zwei Tage darauf folgte für die Forscher aber ein großer Schock: Überraschenderweise war das Seeadlerweibchen verschwunden, der Vater musste nun allein für die Küken sorgen. "Wenn das passiert, fallen unbewachte kleine und hilflose Jungvögel häufig anderen Tieren zum Opfer", erklärt Lanius.