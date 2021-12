Bei Wildkatzen in der Wachau wurden Jungtiere nachgewiesen

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Eigentlich gilt die Wildkatze in Österreich als ausgestorben. In den vergangenen Jahren gelang es aber mit Fotofallen immer wieder einzelne Exemplare nachzuweisen. Im Gebiet der Österreichischen Bundesforste zeigten Fotos aus dem Sommer nun sogar Jungtiere in der Wachau.

Dadurch steigen laut Informationen des Naturschutzbundes die Chancen auf eine Änderung des Gefährdungsstatus der Wildkatzen und damit auf verbindliche Schutzmaßnahmen.