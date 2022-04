Pinken wollen in Gemeinderat: Neos treten in Krems an

Die Gemeinderatswahl in Krems im Herbst erhält einen pinken Farbtupfer. "NiK - NEOS in Krems" werden laut einer Aussendung vom Dienstag antreten. Die Spitzenkandidaten stehen bereits fest. Die Symbiose aus NEOS und der Bürgerliste ProKrems wird mit einem Unternehmerduo, Baumeister Dominic Heinz und Cinemaplexx-Betreiber Peter Hauswirth, auf den Listenplätze eins und zwei ins Rennen gehen.

Mit Adi Krumbholz, Robert Simlinger und Josef Pachschwöll treten auch drei Gemeinderäte an, die bereits seit zwei Amtsperioden in der Kremser Stadtpolitik aktiv sind. Ihre Bürgerliste ProKrems wird mit Ende der Legislaturperiode in "NiK - NEOS in Krems" aufgehen.

